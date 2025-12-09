「甲府ジュエリーの認知度向上及び地域活力の増進に関する業務協定」を締結しているマイナビと甲府市。このほど、マイナビが「マイナビふるさと納税」における手数料引き下げの新プランを展開することに賛同し、地域事業者との連携を深めつつ、地域産業の活性化と寄附金の最大活用を目指すことを発表した。マイナビは令和8年度より、運営する「マイナビふるさと納税」における掲載手数料について、従来の10%から、業界の手数料相場