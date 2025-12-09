◆香港Ｃ・Ｇ１（１２月１４日、シャティン競馬場・芝２０００メートル）香港ジョッキークラブは９日、香港Ｃに出走予定だったロードデルレイ（牡５歳、栗東・中内田充正厩舎、父ロードカナロア）が回避すると発表した。右前肢のハ行が確認されたため、獣医師の助言に基づき出走を取りやめる。ロードデルレイは天皇賞・秋に登録していたが、態勢が整わないため回避。今回が仕切り直しの一戦だった。