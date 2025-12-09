大相撲初場所（来年１月１１日初日・両国国技館）で再入幕が確実な元大関・朝乃山（高砂）が９日、東京都墨田区の部屋で基礎運動などで汗を流した。相撲を取る稽古は行わず、すり足や腕立て。最後は幕下以下の力士のぶつかり稽古に胸を出した。「（九州場所後）まだ相撲は取っていないので徐々にやっていく。番付発表（２２日）までまだ時間はある。年越ししてからが勝負」と無理せず調整している。テーマについては「１つ２つに