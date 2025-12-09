FRUITS ZIPPER・櫻井優衣が、2026年2月18日に＜櫻井優衣 メジャーデビュー記念 ソロコンサート（仮）＞をNHKホールで開催することを発表した。9月19日にソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」でユニバーサルミュージックよりソロメジャーデビューを果たした櫻井優衣にとって、ソロメジャーデビュー後初となるソロライブ。さらに櫻井優衣は、2月21日に誕生日を迎えるので、祝福モードいっぱいのライブになるは