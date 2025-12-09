全米野球記者協会に所属するＦ・ロメロ記者は８日（日本時間９日）、ベネズエラ出身の右腕ブライアン・マタ投手（２６）が、ＮＰＢ球団と入団に合意したとＸ（旧ツイッター）で伝えた。球団名は明らかにされていない。マタは１７歳でＲソックスとマイナー契約。メジャー経験はないが、直近３シーズンは３Ａなどでプレーした。速球は１００マイル（約１６０・９キロ）を記録。今季はブルペンで４２試合に登板し、３勝３敗、防御