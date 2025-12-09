高松北警察署 香川県の携帯電話ショップで、女性店員のスカートの中を盗撮しようとしたとして、12月9日、60代の警備業の男が逮捕されました。 性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されたのは、香川県三木町の警備業の男（60）です。 警察によりますと、男は、2025年1月23日の午前10時ごろ、香川県の携帯電話ショップで、この店の40代の女性店員のスカートの中を携帯電話で撮影しようとした疑いが持たれています。