コピス吉祥寺にて、子供たちがプロのアスリートと一緒にアーバンスポーツを楽しめるイベント「クロススポーツパークinコピス吉祥寺」が2025年12月13日(土)・14日(日)の2日間にわたり開催されます。パルクールやダブルダッチなど4種類の競技を、ワンコインで体験し放題となる子供参加型の企画です。 クロススポーツパークinコピス吉祥寺 開催日程：2025年12月13日(土)・14日(日)時間：11:00〜16:00（体験受付 10:45