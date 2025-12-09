アートコレクションハウスは、CGイラストの先駆者である内尾和正氏の大規模個展「ファンタジーアートの巨匠 内尾 和正の世界展IV 〜綺譚しるべ〜」を、2026年1月16日(金)より横浜赤レンガ倉庫にて開催します。映画版『ファイナルファンタジー』のマットペイントやコンセプトアートを手掛けた巨匠が描く、幻想絵物語「綺譚しるべ」の最新作や未公開作品を一堂に展示する注目の展覧会です。 ファンタジーアートの巨匠 内尾 和正