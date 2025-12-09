ÇÐÍ¥¤Î¿·ÀîÍ¥°¦¤¬£·Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¤¤¤¦À¸¤¤Î©¤Á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿·Àî¤ÈÃÝºâµ±Ç·½õ¤¬¡¢×½×½¹ð»á¤Î´ÕÄê¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö£·ºÐº¢¤Þ¤ÇÉÔ°ÂÄê´ü¤À¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¿·Àî¤Ï¡Ö¤¢¤Î¡Ä¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¾®¤µ¤¤»þ¤Ë¡×¡Ö¼ª¤¬Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¾®³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø»þ¸¡¿Ç¤ÇÈ½ÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È³§¤òÌµ»ë¤¹¤ë»Ò¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ê¹