危険運転致傷の疑いで、新潟市東区に住む無職の男（40）が9日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は4日午後5時半頃、新潟市東区寺山の市道で、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で軽自動車を運転し、20歳男性が運転する軽自動車に衝突し、加療11日となる左肩甲骨打撲のケガをさせた疑いです。現場は片側1車線の直線道路で、男の運転する車が対向車線にはみ出し、被害者の車と正面衝突しました。被害者から