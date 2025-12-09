9日の朝、大館市の支援学校で除雪作業をしていた女性が、除雪車に挟まれて骨盤骨折などの大けがをしました。大館警察署の調べによりますと、9日午前6時20分ごろ、大館市比内町達子の比内支援学校の敷地内で小型ホイールローダーで除雪作業をしていた60代の女性が、車体にはさまれました。運転していた際に不具合に気づき、降りて確認していたところ、除雪車が動き出したということです。女性は骨盤骨折などの大