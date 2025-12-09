RIZINは7日、都内で「RIZIN AWARD〜10th Anniversary〜」を開催。設立から10年間の節目を迎え、これまでのベストKO賞、ベストサブミッション賞、ベストバウト賞、そしてMVPを発表した。MVPに選出されたのは、今年の大みそかのフェザー級タイトルマッチに挑む朝倉未来だ。壇上で「こんな素晴らしい賞とは知らず、私服で来てしまいました」と会場を和ませると「8年で18戦。僕の青春だった。MVPは凄くうれしい」と喜びを語った。その