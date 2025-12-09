ACミランは8日、セリエA第14節でトリノと対戦し、3-2の逆転勝利を収めた。その結果、勝ち点を「31」まで伸ばし、首位をキープしている。アウェイでの戦いということもあってか、ミランは17分までに2点を奪われる厳しい展開となった。その中で、この嫌な流れを変えて見せたのが、今季からチームに加入したフランス代表MFアドリアン・ラビオだ。ユヴェントス時代に慣れ親しんだセリエAということもあり、シーズン開幕後の加入という