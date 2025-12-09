ブリティッシュ・エアウェイズは、ロンドン/ヒースロー〜ティヴァト線を2026年5月14日に開設する。火・木・土曜の週3往復を運航する。夏期の季節運航となる。ロンドン/ヒースローではターミナル3を発着する。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間はロンドン/ヒースロー発が3時間、ティヴァト発が3時間10分。ティヴァトはモンテネグロの都市。アドリア海に位置するリゾート地であるモンテネグロは、自然や文化遺産、城壁都市