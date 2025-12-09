国民民主党の玉木代表は9日の記者会見で、衆院議員の定数を削減する法案を巡り、今国会での成立を目指す自民党と日本維新の会に対し、「あまり強引なことをしていると、補正予算案の審議さえ影響を与えかねない」とけん制した。自民と維新は先週、衆院議員の定数を削減する法案を国会に提出し、衆院政治改革特別委員会で審議入りを求めている。これに対し、野党側は、既に特別委員会で審議している企業・団体献金の規制を強化する