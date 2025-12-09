９日午前７時２５分頃、京都市山科区勧修寺西金ヶ崎の住宅で、男性が血だらけになって倒れていると京都市消防局に通報があった。救急隊員が駆けつけたが、現場で男性の死亡が確認された。複数の捜査関係者によると、男性は頭部を負傷しており、京都府警は殺人事件とみて捜査している。男性は７０歳代の住宅の居住者とみられ、府警は現場周辺にいた男性の関係者から慎重に事情を聞く方針。現場は、京都市営地下鉄椥辻（なぎつじ