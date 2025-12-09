北海道出身のシンガー・ソングライターさだまさし（73）が9日、自身のインスタグラムを更新。8日午後11時15分ごろ、青森県八戸市で震度6など、北海道から東北にかけて発生した被災地域に心を寄せた。さだは「揺れの大きかった地域のみなさん、とても心配しています」と思いを寄せた。さらに「千島海溝・日本海溝沿いでは巨大地震が発生する可能性がふだんと比べ相対的に高まっているとして内閣府と気象庁は、政府や自治体からの情