地震の影響で8日から断水が続いている青森県七戸町では、9日午前6時ごろから町内2か所で給水活動が行われました。断水が続いている七戸町では午前中、町内2カ所に設置された給水所に住民約60人が訪れました。町民は「お風呂の残り湯とか、ペットボトルの水が残っていたのでそれを使っていたけど、いつ治るかわからないので給水所に来た」「水がないのが一番大変だね」と話す。七戸町の一部では、すでに断水が復旧しているところも