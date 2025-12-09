大切な家族が亡くなり、葬儀をする際に費用面で悩むことがあるかもしれません。葬儀にかかる費用に不安があるときは、健康保険から支給される「埋葬料」または「葬祭費」を活用するとよいでしょう。 本記事では、埋葬料や葬祭費の詳細のほか、給付を受けるための手続き方法や支給額についてご紹介します。 健康保険から支給される「埋葬料」「葬祭費」とは？ 「埋葬料」や「葬祭費」とは、健康保険に加入している人