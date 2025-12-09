BTSが「第5回 大韓民国善良寄付大賞」で大統領表彰を受賞した。【画像】JUNG KOOKに熱愛説、“3つの根拠”とは？12月8日、行政安全部が主催し、韓国慈善団体協議会が主管する「第5回 大韓民国善良寄付大賞」において、BTSは韓国アーティストとして初めて“大統領表彰”の栄誉に輝いた。この授賞式は、寄付や社会貢献活動を通じて希望と勇気を伝えた個人・団体を称え、善行の事例を広く共有することで成熟した寄付文化の促進を目的