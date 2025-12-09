（C）2026『マッチングTL』製作委員会 生き残りを賭けた超刺激的ラブサバイバル・スリラー映画『マッチング』の続編、『マッチング TRUE LOVE』が、2026年に公開されることが決定した。主演は土屋太鳳、佐久間大介は、前作から引き続き吐夢役として再登場する。公開時、邦画実写映画で2週連続No.1を記録し、興行収入9.7億円、動員67万3,000人を突破した映画『マッチング』。マッチングアプリで始まる出会いが急速に