東都大学野球リーグの中大は９日、２０２６年度のスポーツ推薦入学生を発表した。侍ジャパン高校日本代表として９月のＵ−１８ワールドカップ（沖縄）に出場した健大高崎の左腕・下重賢慎投手や京都国際のサウスポー・西村一毅投手、関東第一の二刀流左腕・坂本慎太郎ら楽しみな逸材が中大の門をたたく。合格者は下記の通り。【投手】木村瑠生（如水館）佐藤龍（長野俊英）下重賢慎（健大高崎）〇西村一毅（京都国際）〇山田