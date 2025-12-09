Ｊリーグは９日、今季のＪ１リーグの各賞を発表した。優秀選手賞には３６人が発表され、この中から最優秀選手賞（ＭＶＰ）とベストイレブンが決定する。両賞は１１日のＪリーグアウォーズ当日の発表となる。＊＊＊【２０２５Ｊリーグ優秀選手賞】▼ＧＫ早川友基（鹿島）、小島亨介（柏）、大迫敬介（広島）▼ＤＦ植田直通（鹿島）、小池龍太（鹿島）、古賀太陽（柏）、原田亘（柏）、望月ヘンリー海輝（町田）、佐々木旭