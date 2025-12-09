歌舞伎俳優の中村福之助が９日、都内で来年１月の東京・新橋演舞場公演「初春大歌舞伎」（１月３〜２７日）の取材会に大谷廣松、中村虎之介、中村鷹之資と出席した。中村芝翫、三田寛子夫妻の間に生まれた成駒屋三兄弟の次男。１１月から体調不良で舞台を休演していた福之助は「昨日、退院しました」と報告。顔色が良く、元気な様子で「ぼちぼちです。父（芝翫）からは『いい休養だと思って、ゆっくり休みなさい』と言われてい