お笑いコンビ「ミルクボーイ」が8日、ABCラジオ「ミルクボーイの火曜日やないか！」に出演。「たけし賞」の喜びを語った。7日放送のフジテレビ「THE MANZAI マスターズ」に、人気・実力を兼ね備えた漫才の名手全22組が登場。ミルクボーイは最高顧問・ビートたけしが選ぶ「たけし賞」に輝いた。2人はあらためて「ありがとうございます、久々に賞をいただきまして」「うれしいですねえ」と声を弾ませた。これまでも「テンダラ