議員定数削減法案をめぐり、日本維新の会の中司幹事長は自民党の鈴木幹事長と会談し、法案の審議を急ぐよう要請しました。日本維新の会中司幹事長「定数削減の問題を含めて、今後の運び方についてお話をさせていただきました。私の方からは、まず法案の採決を急いでいただきたい」会談後、中司幹事長はこのように述べ、議員定数削減法案を早急に審議入りさせるべきと要請したことを明らかにしました。これに対して、自民党の鈴木