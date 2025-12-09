ハローキティの描き起こしイラストを使用した限定オリジナルグッズが、12月16日（火）から、全国の「ローソン」店舗で発売される。【写真】サイズ感が分かりやすい！ミニバッグの使用イメージ■懐かしいデザイン今回登場するのは、どこか懐かしさを感じるレトロかわいいデザインをあしらった「ポケット付きミニバッグ」、「2枚組アクリルキーホルダー」、「カラビナ付きミニポーチ」の全3品。サイズが高さ25cm×横25cmの「