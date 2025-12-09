告白したリヨは目を潤ませて…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は10日、第11週「ガンバレ、オジョウサマ。」の第53回が放送される。リヨ（北香那）がヘブン（トミー・バストウ）にプロポーズするという話を聞き、なぜか落ち着かないトキ（郄石あかり）。その頃、快気祝いパーティーではまさにリヨがヘブンに告白していた。リヨの自分への想いを知ったヘブンは、返事の前に自分の過去を聞いてほしいと話し始める。ヘブン