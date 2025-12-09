福岡県警嘉麻署は9日、嘉麻市の住民が持つ携帯に同日午前9時ごろ、＋（プラス）で始まる電話番号から静岡県警をかたる不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。同署は「犯人は、警察官、自治体職員等になりすまして、大切な財産をねらっています。電話でお金の話が出たら詐欺です、一人で判断せず、家族・警察等に相談しましょう」と注意喚起している。