白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】水上ボートに乗ってウキウキです■ヤマハレディースオープン葛城（4月3〜6日、静岡県・葛城ゴルフ倶楽部 山名コース、優勝：穴井詩）当時42歳の全美貞（韓国）、39歳の藤田さいき、そして37歳の穴井詩。平均年齢39.3歳の最終日最終組による激闘は、この組で最年少だった穴井の勝利で幕を閉じた。トータル1