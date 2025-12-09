歌手の中村繁之（58）が9日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。自身と“師弟関係”にあるという歌手・近藤真彦（61）の付き人をしていた経緯を語った。中村は、中学2年生の時にオーディションに合格して芸能界入り。その1年後、当時18歳だった近藤に直談判し、2年間付き人を務めた。1985年にはCM「ハウスバーモントカレー」で一躍人気となりソロデビュー。現在はドラマや舞台で活躍している