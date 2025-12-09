セブン‐イレブン・ジャパンは、12月19日から25日の7日間で「2025年クリスマスチキンセール」を全国のセブン‐イレブンにて実施する。同キャンペーン中は、チキンセットは最大300円引き、対象のチキンを2個買うと50円引きで購入できる。2025年クリスマスチキンセール「クリスマスチキンセット」は、「炭火焼きローストチキンレッグ」「スペシャルななチキ(骨付き)」「ななチキ」の組み合わせで選べる計5種類のおトクなセット。クリ