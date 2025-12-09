【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円 先週のまとめ スイス円はユーロ円やポンド円と同様に高値圏での推移となったが、変動が激しく、方向感を探る動きが見られた。 12月3日と2日には194円台の高値を付けたものの、その後は急落（12月4日終値192.975円）し、高値圏での揉み合いに転じた。これは、スイス円が持つリスク回避時の円買いと、スイスフラン高という二つの要素が拮抗している状態を示唆する。 テクニカ