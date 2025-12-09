食料品の価格高騰対策として政府が勧めている「おこめ券」について、福岡市の高島宗一郎市長は９日、「（配布に）コストがかかる。コストも含めて税金だということを国は強く意識してほしい」と苦言を呈した。おこめ券は、販売価格５００円から印刷費や配送費を差し引いた４４０円分を購入に使える。住民に配布するまでに他にも負担が発生するとし、見送る自治体が相次いでいる。福岡市も見送りを決めている。高島氏は定例記