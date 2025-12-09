2025年12月9日現在、新丸ビル1F 仲通り側テラス席にて期間限定イベント「こたつテラス2025」を開催中です。ぽかぽか温まりながらイルミネーションを満喫♡新丸ビル 仲通りテラスに、期間限定でこたつが登場。いつものテラス席が、ポカポカのこたつ仕様に変身しています。期間中は、「はんてん」の貸し出しや、各日先着でホットドリンクの配布を実施。ホットドリンクは1人各日1杯限り。無くなり次第終了です。こたつに入ってぬ