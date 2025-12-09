“韓国のイチロー”の異名を持つイ・ジョンフ（サンフランシスコ・ジャイアンツ）が、WBCでの大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）との対決に期待感を示した。【写真】イチローが激怒したWBC韓国代表「国旗立て」の瞬間イ・ジョンフは12月8日、ソウル清潭洞（チョンダムドン）のリベラホテルで行われた「2025 一球賞授賞式」で特別功労賞を受賞した。表彰時には「新人時代からこのような大きな場で賞をいただいてきた。今日も大き