Jリーグは12月９日、2025年シーズンの優秀選手賞や優勝監督賞、最優秀主審賞など各賞を発表。ベストヤングプレーヤー賞には、ファジアーノ岡山の佐藤龍之介が選ばれた。FC東京のアカデミー出身で、2023年夏に16歳でプロ契約を結び、キャリアをスタート。今季はJ１初参戦の岡山にレンタル移籍で赴き、28試合・６得点を記録。チームのJ１残留に貢献した。世代別代表の常連で、森保ジャパンでA代表デビューも飾った19歳俊英の選