泉州電業 [東証Ｐ] が12月9日後場(14:00)に決算を発表。25年10月期の連結経常利益は前の期比13.8％減の92.7億円になったが、26年10月期は前期比18.6％増の110億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である8-10月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比23.8％減の22.3億円に減り、売上営業利益率は前年同期の7.7％→6.5％に悪化した。 株探ニュース