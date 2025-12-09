中国メディアの極目新聞は9日、青森県で発生した地震で「日本に滞在中の中国人観光客がトイレに転がり込んで避難した」と報じた。8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震が発生した。極目新聞によると、青森県に滞在していた中国人観光客は「突然、すべての電子機器から地震警報が鳴り始め、建物全体が揺れました。私はホテルの3階にいましたが、人生で経験した中で一番大きな地震でした。トイレに転がり