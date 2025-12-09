◇フランス2部リーグ 第16節 スタッド・ランス 4-0 スタッド・ラヴァル(日本時間9日、オーギュスト・ドローヌ・スタジアム)4位スタッド・ランスは中村敬斗選手の今季リーグ戦7得点目のゴールなどで、17位スタッド・ラヴァルに快勝。順位を一つ上げ3位に浮上しました。試合はスタッド・ランスが前半のうちに3点を取り、試合を優位に進める展開となります。なかでも前半30分に記録した中村選手のゴールは、GKが一歩も動けないゴラッ