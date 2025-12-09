プロ野球・オイシックス新潟アルビレックスBCは9日、前オリックスの井口和朋投手との契約合意を発表しました。井口投手は東京農業大北海道オホーツクから2015年ドラフト3位で日本ハムへ入団。21年にはリリーフで43試合に登板し12HP、防御率1.86を記録しました。24年からはオリックスでプレーし、今季は5試合登板で防御率9.64。オフに来季の契約を結ばないことが伝えられると、その後はトライアウトに参加していました。井口投手はN