旧統一教会は田中富広会長が辞任すると発表しました。旧統一教会をめぐっては、安倍晋三元総理が殺害された銃撃事件をきっかけに「高額献金」などの問題が改めて注目され、東京地裁は今年3月、「信者によって行われた不法な献金行為で甚大な被害が生じた」などとして教団に解散命令を出しています。教団側はこの決定を不服として即時抗告していますが、東京高裁での審理も先月（11月）、教団側が最終主張書面を提出して終結し、東