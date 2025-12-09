【東エルサレム＝福島利之】エルサレム市は８日、イスラエルが占領する東エルサレムにある国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）の本部施設に強制的に立ち入り、棚などを押収した。市は市民税の滞納を理由としているが、ＵＮＲＷＡは加盟国の保護義務違反だとして強く非難している。施設の警備員によると、市職員は８日午前、警官やトラック、フォークリフトを伴って到着し、入り口のドアを壊して施設内に入った。屋上