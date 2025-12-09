上方落語の活性化をねらう「第20回繁昌亭大賞」が9日、大阪市の天満天神繁昌亭で発表され、大賞に笑福亭鉄瓶（47）、桂佐ん吉（41）が輝いた。2人同時受賞は初。奨励賞は該当なしとなった。繁昌亭のスターをつくることを目的にした大賞は、入門25年以下の中堅、若手106人を対象に審査が行われ、協会員は審査に関与しない。選考委員からは繁昌亭での独演会の開催、集客、落語に対する熱量、中堅として上方落語界を引っ張っていく熱