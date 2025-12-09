Image: 株式会社メイクユアハピネス こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。会計のたびに分厚い長財布を取り出す気まずさや、タイトなパンツのシルエットを壊す膨らみ…。その違和感の原因は、財布自体が厚みを固定している構造にあるのかもしれません。革や芯材、仕切りが多層化した従来型は、中身が少なくても存在感が残り、服のラインと所作を不