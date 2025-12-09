【モデルプレス＝2025/12/09】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の櫻井優衣が、2026年2月18日に「櫻井優衣 メジャーデビュー記念 ソロコンサート（仮）」をNHKホールで開催することが決定した。【写真】25歳アイドル、大型イベントでソロデビューを電撃発表◆櫻井優衣、ソロメジャーデビュー記念ライブ開催決定2025年9月19日にソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」でユニバーサルミ