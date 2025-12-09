「一度来てみたかったのだ」初めて耕書堂を訪れた喜びで、キラキラの松平定信（井上裕貴）。こんな顔が見たかった……と思ったファンは多かったでしょう。第47回『饅頭(まんじゅう)こわい』、SNSでは「定信がかわいすぎる」という声を数多く見かけました。「我こそは正義」で突っ走り融通が効かず偉そうな定信。今までは憎まれっ子だったけれど、最後に黄表紙好きの素顔が全面に出て「かわいさ」が炸裂していました。脚本の森下佳