サッカー・Jリーグは9日、2025Jリーグ優秀選手賞の受賞選手36人を発表し、ヴィッセル神戸からはDFマテウス・トゥーレル選手、DF山川哲史選手、MF扇原貴宏選手、FW宮代大聖選手の4人が名を連ねました。また、フェアプレー賞高円宮杯をヴィッセル神戸、フェアプレー個人賞をGK前川黛也選手がそれぞれ受賞しました。Jリーグ優秀選手賞は、J1・20クラブの監督および選手による「ベストイレブン」の投票結果をもとにJリーグチェアマ