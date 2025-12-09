高市早苗首相が、８日午後１１時１５分ころに青森県東方沖（北緯４１．０度 東経１４２．３度）を震源とする最大震度６強の地震が発生したことを受け、９日に自身のＸ（旧ツイッター）で警戒を呼び掛けた。高市氏は「揺れの強かった地域の皆様は、今後１週間程度、気象庁や自治体からの情報にご留意の上、家具の固定など、日頃からの地震の備えの再確認に加え、揺れを感じたらすぐに避難できる態勢を整えていただくようお願い