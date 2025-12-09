２４年に西武で２８セーブを挙げた右腕アルバート・アブレイユ投手（３０）が、中日と契約すると８日（日本時間９日）、ＮＹポスト紙のＪ・ヘイマン記者がＸ（旧ツイッター）で伝えた。アブレイユは２０年にヤンキースでメジャーデビュー。２４年に西武に加入し、クローザーで２勝５敗、２８セーブ、防御率２・３９。今季は米球界に復帰したがメジャー登板はなく、３Ａで１７試合に登板した。アブレイユについては同日、米Ｅ